Общество 15 марта 2024, 18:59 «Потрогай меня за ногу». Панин обругал Кологривого за критику Абдулова Панин жестко обругал Кологривого за хамскую критику Абдулова РИА «Новости»

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Скандально известный артист Алексей Панин * жестко обругал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого за то, что тот назвал Александра Абдулова «скучным актером». Его слова передал Telegram-канал «Светский журнал».

Панин * призвал успокоить Кологривого и заявил, что вообще не считает его актером. По словам артиста, тот сыграл всего лишь в одном сериале и не может посягать на личность великого артиста Абдулова.

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«Угомоните этого мальчика несчастного. Он снялся в одном сериале, но позволяет себе хамские высказывания в адрес великих людей», — возмутился Панин *.

Он также выразил сожаление, что российская публика искренне верит в талант Кологривого, снявшегося в переоцененном, на его взгляд, сериале. Актер неоднократно использовал ненормативную лексику в адрес коллеги по цеху, а после предложил потрогать его за ногу.

«Никита, иди потрогай меня за ногу!» — сказал артист.

Кроме того, Панин * акцентировал внимание на том, что его талант признавали актеры Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич.

В начале года суд в Москве заочно арестовал Панина * на два месяца. Против артиста возбудили уголовное дело за призывы в Сети к террористическим действиям.

* Признан иноагентом на территории России.