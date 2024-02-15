Знаменитости 15 февраля 2024, 17:22 Сбежавшего из России Панина заочно арестовали в Москве Суд заочно арестовал актера Панина по делу о призывах к терроризму РИА «Новости»

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Признанного иноагентом одиозного актера Алексея Панина* заочно арестовали по делу о призывах к терроризму. Постановление об этом вынес Гагаринский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

Арест сроком на два месяца будут отсчитывать со дня экстрадиции или фактического задержания Панина* в России. В конце мая прошлого года МВД объявило артиста в розыск.

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По информации источника РИА «Новости», против Панина* возбудили дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.

В конце декабря 2023-го стало известно, что Панин* нашел себе подработку после переезда в США и исполняет роль ведущего «Мафии» в одном из ресторанов. Игры он проводит в бандитском образе из фильма «Жмурки» 2005 года.

Несмотря на наличие этого источника дохода, жизнь у беглого артиста все же складывается не лучшим образом. И он это не скрывает — жалуется поклонникам на высокие цены и просит о финансовой поддержке.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.