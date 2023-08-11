Знаменитости 11 августа 2023, 19:45 Прокуратура проверит Алексея Панина на призывы к терроризму Прокуратура Москвы проверит актера Панина на публичные призывы к терроризму РИА «Новости»

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Столичная прокуратура организует проверку в отношении актера Алексея Панина* на публичные призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России, а также на дискредитацию армии РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина*», — сказал источник агентства.

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Проверка будет длиться примерно три недели — до начала сентября. Но в случае необходимости ее могут продлить.

Скандал вокруг актера разгорелся после его интервью журналистке Ксении Собчак. По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, Панин* в нем оскорблял Россию, осуждал принятые президентом решения в отношении спецоперации, а также одобрил теракт на Крымском мосту.

Также с призывом проверить интервью Собчак в СК РФ обратилась Лига безопасного интернета. По мнению юристов организации, к ответственности за оправдание терроризма можно привлечь не только Панина*, но и того, кто является распространителем интервью.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.