Потерявшего речь ребенка из Кисловодска спасет реабилитация за 250 тысяч рублей. Помочь может каждый

Азамату Байрамукову из Кисловодска восемь лет. Мальчик учится в первом классе. Несмотря на нормальный темп роста и развития, он почти не разговаривает. Помочь ребенку сможет курс реабилитации стоимостью 250 тысяч рублей.

Речь пропала у Азамата в год и семь месяцев. С тех пор у него также появились проблемы с вниманием и поведением. Сейчас из-за этих особенностей у него почти нет друзей.

Мальчику подтвердили инвалидность в 2018 году. Мама пыталась помочь ребенку разными способами: логопед, иппотерапия, массаж, арт-кружки, занятия с остеопатом, дельфинотерапия. Но результаты показал только курс лечения в неврологическом центре в Санкт-Петербурге. Там он научился самостоятельно одеваться, умываться, есть и даже собирать пазлы и рисовать.

В этом году Азамат пошел в первый класс, но учится по особому плану — не более трех часов в день. Вместе с мамой он хотел бы переехать в Санкт-Петербург, чтобы учиться в коррекционной школе. А пока, чтобы подкрепить результаты, ему нужен повторный курс реабилитации стоимостью 250 тысяч рублей — сумма, неподъемная для одинокой многодетной матери.

Жителей Подмосковья просят помочь ребенку в исполнении мечты. Сделать это можно через фонд «Мои друзья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 100 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей получат финансовую поддержку к началу учебного года.