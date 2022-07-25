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    25 июля 2022, 12:24

    Воробьев назвал семьи Подмосковья, которым перечислят выплаты к 1 сентября

    Александра Перепечаева

    Школьники Подмосковья в этом году получат финансовую поддержку. В общей сложности ее начислят 100 тысячам детей. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Воробьев назвал семьи Подмосковья, которым перечислят выплаты к 1 сентября

    «В августе мы планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Это многодетные семьи, где есть школьники, — по три тысячи рублей на ребенка. Это малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, — они получат по 13 тысяч рублей», — отметил он.

    Губернатор также заявил, что первоклассники из семей с низкими доходами получат к началу учебного года школьные принадлежности.

    «Прошу обратить на это внимание и вместе с социальным блоком эту работу в августе качественно обеспечить», — добавил Воробьев.

    Ранее сообщалось, что более 30 тысяч педагогов региона получили доплаты за классное руководство.