Воробьев назвал семьи Подмосковья, которым перечислят выплаты к 1 сентября

Школьники Подмосковья в этом году получат финансовую поддержку. В общей сложности ее начислят 100 тысячам детей. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В августе мы планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Это многодетные семьи, где есть школьники, — по три тысячи рублей на ребенка. Это малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, — они получат по 13 тысяч рублей», — отметил он.

Губернатор также заявил, что первоклассники из семей с низкими доходами получат к началу учебного года школьные принадлежности.

«Прошу обратить на это внимание и вместе с социальным блоком эту работу в августе качественно обеспечить», — добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч педагогов региона получили доплаты за классное руководство.