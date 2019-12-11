Пострадавшая от мужа Маргарита Грачева призвала принять закон о домашнем насилии

Сторонники и противники закона о профилактике домашнего насилия продолжают обсуждать плюсы и минусы документа, а в это время каждый день продолжают умирать люди. Об этом на своей странице в Instagram написала Маргарита Грачева, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук.

Маргарита написала, что по истечении двух лет законодательство в стране так и не изменилось и жертвы домашних тиранов все так же остаются без помощи и защиты.

В качестве примера того, что пришлось пережить ей, Маргарита опубликовала фрагмент своей книги «Счастлива без рук».

«В тот момент я решила, что он вообще хочет меня убить, не думала о руках. А потом перестала его умолять и замолчала. Я устала. Руки сильно болели, очень затекли ноги. Я не могла больше стоять на коленях, а он замахивался топором, если пыталась приподняться, и приказывал опуститься», — говорится в опубликованном тексте.

В какой-то момент муж потребовал от Маргариты отвернуться от него и после этого ударил топором по ее рукам.

«Начал рубить, вид крови его не охладил, напротив… Он бил и бил. Я сильно кричала и все думала, почему никак не отключаюсь. Ведь я трусиха. Но сознание не уходило. А он бил и бил, наверное, ударил раз сорок» — написала Маргарита.

Когда она пыталась отползти, муж запрыгнул ей на спину и начал бить топором по ноге.

«Помню, как тупое лезвие вонзалось в кожу, она как будто рвалась. Я перестала ползти. А он все рубил», — поделилась девушка.

Сегодня, 11 декабря, прошло ровно два года с того страшного события. Маргарита заявила, что не станет делать из этого день траура. В Петербург, где она теперь живет, к ней приехал брат, с которым вечером она пойдет на интеллектуальную игру. А свой пост она специально проиллюстрировала счастливой фотографией с детьми.

Споры вокруг закона о профилактике домашнего насилия не утихают. Против принятия этого документа уже выступила РПЦ и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что документ дублирует нормы, которые прописаны в уже существующих законах. Кроме того, ей не понравились силовые методы применительно к семье вместо профилактических мероприятий.

Согласно тексту документа, теперь виновнику домашнего насилия запретят каким-либо образом контактировать со своей жертвой по предписанию суда на срок до одного года. Кроме того, суд может потребовать нарушителя покинуть жилплощадь, если он проживает вместе с пострадавшей стороной. Кроме того, органы государственной власти должны незамедлительно рассматривать все жалобы о бытовом насилии.