Посылки стали доставлять дольше в Россию из-за новых таможенных правил

Россияне стали жаловаться на задержки сроков доставок посылок из-за рубежа. Логистические компании объясняют проблемы введением новых таможенных правил для оформления бумаг.

«Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с российской таможней. У многих посылки зависли со статусом „Поступил на таможню“. Зависли многие, к слову, на две недели! Естественно, сроки доставки превышены», — написала одна из пользовательниц на странице компании Boxberry во «ВКонтакте».

Всем клиентам компании разослали письма с предупреждением, что доставка задерживается, пишет РБК. Причиной задержки стала дополнительная проверка документов, которую проводят согласно приказу Федеральной таможенной службы (ФТС). Сроки доставки сдвинулись не только у Boxberry, но и у ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов отметил, что проблемы с международными отправлениями начались 18 мая. По его словам, посылки могут приходить с задержкой от пяти дней из-за информационно-технического сбоя у ФТС.

Новый таможенный закон начал действовать в феврале 2020 года. Теперь таможенные декларации экспресс-грузов оформляются на 100 отправлений, хотя раньше разрешалось делать бумаги сразу на 500 посылок. Таким образом, инспектору приходится оформлять больше деклараций, чем было раньше.