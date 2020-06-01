Фальшивые курьерские службы появились в интернете. Как вычислить подделку?

Подделки под известные курьерские службы расплодились в огромном количестве. К примеру, сайтов, похожих на «Почту России», стало больше сразу в пять раз по сравнению с прошлым годом. А доменов, в которых есть слово СДЭК или Boxberry, — уже больше 100.

Эксперты связывают это с тем, что за последние два месяца популярность служб доставки возросла в несколько раз. Мошенники стараются любыми способами заработать на невнимательных или неразбирающихся интернет-пользователях.

Как рассказали специалисты, фейковые страницы можно встретить на сайтах объявлений — доверять таким площадкам не стоит. Лучше проверить компанию через официальные страницы, в которых нет дополнительных доменов в названии.

Как рассказал IT-директор СДЭК Станислав Горбатовский, любые изменения в названии сайта, делающие его отличным от cdek.ru, прямо указывают на подделки.

Директор Trust & Safety «Авито» Андрей Рыбинцев рекомендовал не переходить по неизвестным ссылкам и проверять значок замка в браузере и адрес сайта. Он должен начинаться с https, где буква s показывает, что сайт защищен.

Еще в предложениях фейковых курьерских служб, как правило, представлены значительные скидки — дорогой товар предлагают купить чуть ли не бесплатно и потратиться только на доставку. Это тоже должно насторожить покупателя.