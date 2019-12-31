Кабмин призвал ввести электронный документооборот в системе tax free

Согласно законопроекту, иностранным покупателям смогут предоставлять электронные чеки для возврата НДС. Также организации, налогоплательщики, ФТС и ФНС получат возможность документировать необходимую информацию в электронном виде. Это касается документов для компенсации НДС, сведений об отметках таможенных органов и о компенсированных суммах налога гражданам других стран.

Если Госдума одобрит закон, то он вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Ранее Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о размере среднего чека. Сумму подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.