Поступление «КовиВак» в гражданский оборот пообещали в ближайшие дни

Российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», которую создали в Центре имени Чумакова, выпустят в гражданский оборот в ближайшие дни. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Во время беседы с «Интерфаксом», министр не назвал конкретную дату и отметил, что об этом «обязательно объявят на пресс-конференции».

На прошлой неделе одна из создателей вакцины Анастасия Пиняева рассказала, что препаратом можно будет пользоваться во второй половине марта. Она добавила, что вакцина «КовиВак» отличается от других препаратов тем, что при ее создании использовали целый вирус, а не его фрагменты. В ее состав входит из «убитый» коронавирус, который не может заразить клетки.

В феврале вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил во время разговора с «360», что «КовиВак» — это цельновирионная вакцина. По его словам, первый препарат по такому принципу создали в Китае еще весной прошлого года. Альтштейн подчеркнул, что единого мнения насчет безопасности таких вакцин пока нет и усомнился в том, что их можно производить в больших масштабах.