Первая партия вакцины «КовиВак» поступит в оборот в конце марта

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот во второй половине марта. О преимуществах препарата порталу стопкоронавирус.рф рассказала одна из создателей вакцины Анастасия Пиняева.

Основное отличие вакцины «КовиВак» от препаратов других производителей состоит в том, что при ее создании использовали целый вирус, а не его фрагменты. При этом «КовиВак» является инактивированной вакциной, состоящей из «убитого» вируса SARS-CoV-2, не способного к заражению клеток, объяснила Пиняева.

Вакцина уже показала свою эффективность по результатам первой и второй фазы испытаний. В феврале «КовиВак» получил регистрацию Минздрава РФ. В марте планируется начало третьей фазы испытаний. Первые 100 тысяч доз вакцины сейчас проходят стадию контроля качества, планируется, что с конца марта «КовиВак» начнет поступать в прививочные пункты, сообщила Пиняева.

Гендиректор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов ранее сообщил, что испытания вакцины «КовиВак» на детях и людях старше 60 лет начнутся в апреле.