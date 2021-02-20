Вирусолог сравнил вакцины «КовиВак» и «Спутник V»

Вакцина Центра имени Гамалеи «Спутник V» — это векторный препарат, сделанный по форме аденовируса, а «КовиВак» — цельновирионная вакцина. Это означает, что вирус выращивается в клеточной культуре. Об этом «360» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Вакцина „Спутник V“ — это вакцина векторная. Она сделана по форме аденовируса. <…> Третья наша вакцина („КовиВак“ — прим. ред.) — это вакцина цельновирионная. Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, <…> инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — объяснил Альтштейн.

Ученый отметил, что цельновирионные вакцины хорошо известны в мире. Первый препарат по такому принципу создали в Китае еще весной прошлого года. По словам Альтштейна, единого мнения насчет безопасности таких препаратов пока нет. Он также усомнился в том, что цельновирионную вакцину можно производить в больших масштабах.

В субботу, 20 февраля, в России зарегистрировали препарат «КовиВак», который создали в Центре имени Чумакова. Это уже третья отечественная вакцина от коронавируса, которая получила лицензию.