«Дети игрушки подготовили». Пострадавшую в ДТП с Эдвардом Билом перевели из реанимации

Пострадавшую в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марию Артемову из реанимации перевели в палату интенсивной терапии. Об этом «360» сообщил ее муж Константин.

«Боюсь, что сегодня меня к ней не пустят. Поскольку ее сегодня перевели, я так понимаю, в палату интенсивной терапии. Если получится, я попробую ее навестить. Это зависит от состояния, что врачи скажут. Я хочу обустроить ее быт в палате. Дети игрушки подготовили. Они еще не знают об этом, это я пару игрушек взял, чтоб скрасить ее быт», — рассказал он.

Муж рассказал, что, по предварительной информации, сегодня супруга пришла в себя.

«Она понимает, что есть муж, есть дети. Увижу ее, посмотрю и уже точно буду знать. Но врачам я, конечно, доверяю. Для них хоть это и обычный случай, но для меня — нет. Они говорят, что пошла на поправку. Для них, может, это поправка. А для меня это мир, это целая жизнь», — признался собеседник «360».

Блогер Эдвард Бил ранее признался в интервью, что при возможности поменялся бы местами с пострадавшей Марией Артемовой. Он также рассматривает продажу своих автомобилей, чтобы компенсировать лечение женщины. По его словам, он сам не понимает, как такое могло произойти.

Крупное ДТП произошло 1 апреля. Бил на своей иномарки выскочил на встречную полосу и протаранил машину Артемовой. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, только недавно она вышла из комы.