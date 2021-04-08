«Я бы хотел поменяться с ней местами». Эдвард Бил впервые прокомментировал аварию

Блогер Эдвард Бил впервые после ДТП на Садовом кольце в Москве дал интервью. Он признался, что при возможности поменялся бы местами с пострадавшей Марией Артемовой.

Бил признался, что до сих пор не может понять, как все произошло.

«Если бы можно было изменить все, мы бы поменяли. Машину не заносило. Может, 80-90 км/ч, с такой скоростью ехал. Если бы была еще больше, от меня бы тоже ничего не осталось. Но если бы была возможность, я бы поменялся с ней (пострадавшей — прим. ред.) местами», — заявил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Он рассказал, что сейчас максимально старается помочь пострадавшей женщине для ее скорейшего восстановления. Для этого при необходимости он готов продать все свои машины.

Известному своим пранками Билу сейчас не до своей основной деятельности. Блогер занят решением проблем, которые возникли у него после аварии.

Эдвард Бил на своем Audi 1 апреля выскочил на встречную полосу Садового кольца. Он протаранил автомобиль Volkswagen. За рулем находилась Мария Артемова. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в одну из больниц. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Артемова вышла из комы, но ей еще предстоит большое количество операций.

Била обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Ему может грозить тюрьма.