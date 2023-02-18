Важное 18 февраля 2023, 14:07 Пострадавшую от ножевых ударов пятиклассницу в Химках выписали из больницы Омбудсмен Мишонова: изрезанную ножом школьницу в Химках выписали из больницы РИА «Новости»

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Учащуюся пятого класса школы в Химках, пострадавшую от ударов ножом, выписали из больницы. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила в Telegram-канале.

«Наш маленький герой уже дома! В подарок от главы округа Дмитрия Волошина она получила хомяка на выписку. Самое плохое уже позади, скорее выздоравливай», — написала она.

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Омбудсмен уточнила, что девочка назовет хомяка Дусей.

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ЧП в одной из школ в Химках произошло 7 февраля, словесная ссора двух одноклассниц завершилась поножовщиной. Одна из школьниц нанесла другой несколько ударов ножом, пострадавшую отвезли в больницу.

Мама напавшей на одноклассницу обвинила в произошедшем жестокий контент в интернете и телевидение. За личное интервью она потребовала у журналистов 15 миллионов рублей.

Отец напавшей девочки отмечал, что дочь всегда была общительной и адекватной. Мужчина подчеркивал, что семья готова оплатить лечение пострадавшей.