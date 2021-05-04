Пострадавшими при пожаре в гостинице «Вечный зов» оказались гости слета кадетов

Пострадавшие при пожаре в московском отеле «Вечный зов» приехали на слет кадетов из трех регионов России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования. Также выяснилось, что это мероприятие организовало частное учреждение.

«Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом, в том числе департамент не является организатором упоминаемого в СМИ слета кадетов», — говорится в сообщении.

Столичные власти сообщили, что еще один взрослый остается в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие дети, по оценке врачей, находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают помощь в стационарах, угрозы для их жизни нет.

Пожар в пятиэтажном здании на 6-й Кожуховской улице начался сегодня ночью. Днем стало известно, что два пострадавших скончались в больнице. Всего в госпитализировали 14 человек, в том числе восемь детей. Точная причина произошедшего пока выясняется. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. В экстренных службах ранее сообщили, что пострадавшие отравились продуктами горения.