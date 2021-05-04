Депздрав Москвы подтвердил гибель 2 человек после пожара в гостинице «Вечный зов»

После пожара в московской гостинице «Вечный зов» двое пострадавших скончались в больнице. Об этом со ссылкой на депздрав Москвы сообщило РИА «Новости».

Столичные власти сообщили, что еще один взрослый остается в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие дети, по оценке врачей, находятся в удовлетворительном состоянии. Детям оказывают помощь в стационарах, угрозы для их жизни нет.

Всего вследствие пожара было госпитализировано 14 человек, в том числе восемь детей.

Пожар произошел в гостинице «Вечный зов — Кожуховская» ночью во вторник. В этот момент внутри отеля находились более 300 человек. Врачи скорой прибыли на место в течение семи минут. Спасателям удалось локализовать пламя в 04:18. Возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано в 04:30.

Девушка, которая находилась в гостинице «Вечный зов» в момент пожара, ранее рассказала, как ей удалось спастись.

Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Изначально в СК сообщали об одном погибшем.