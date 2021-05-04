«Билась в окно и понимала, что это все». Выбравшаяся из горящей гостиницы в Москве девушка рассказала о пожаре

В московской гостинице «Вечный зов» произошел пожар. Татьяна Вершинина, которая проживала в этой гостинице, рассказала сайту телеканала «Звезда», как ей удалось спастись.

По словам Вершининой, она взяла тряпку и начала через нее дышать, пока никто еще не приехал тушить.

«Я билась в окно и понимала, что это все. Было очень темно в коридоре, я начала искать лестницу…нашла, спустилась вниз. Еще ребята маленькие были, лагерь у них здесь, я их взяла и тоже побежала. Весь второй этаж был занят пионерским лагерем», — поделилась девушка.

По данным издания, вспыхнула гостиница на улице Кожуховская. Пламя охватило площадь в 100 «квадратов». На момент ЧП внутри здания находились более 300 человек. По предварительной информации, семь человек пострадали, в том числе дети.