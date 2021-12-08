Пострадавший из-за стрелка МФЦ на юго-востоке Москвы откроют в четверг

Отделение МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, где 7 декабря мужчина стрелял по посетителям и сотрудникам, начнет работу в обычном режиме 9 декабря. Об этом сообщили в единой справочной службе столичного правительства Москвы.

«На данный момент офис МФЦ по Рязанскому району закрыт для посещения. Он откроется 9 декабря», — рассказал представители власти ТАСС.

Мужчина днем 7 декабря открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». В результате два человека погибли, еще четверо пострадали, в том числе девочка 10 лет. Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал стрелявшего. После случившегося МФЦ приостановил работу.

По предварительной информации, у стрелка был травматический пистолет, переделанный в боевой. Оружие на мужчину не было зарегистрировано. По данным СМИ, речь идет о пистолете ISSCM22 Austria. С места преступления также забрали магазин с тремя патронами, 25 патронов отдельно, три баллончика с газом, цилиндр с веществом коричневого цвета и 12 батарей, объединенных с помощью проводов.

Следственный комитет открыл уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования.