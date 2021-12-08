У стрелявшего в МФЦ обнаружили пистолет, десятки патронов и три миллиона рублей. О результатах обыска подозреваемого сообщили СМИ.

Как стало известно газете «Известия», с места происшествия забрали пистолет ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами, 25 патронов отдельно, три баллончика с газом, цилиндр с веществом коричневого цвета и 12 батарей, объединенных с помощью проводов.

Также в багаже подозреваемого находились личные вещи, велосипед и деньги. Всего при стрелявшем нашли больше трех миллионов рублей в разной валюте — 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов — и 20 тысяч рублей, написал РЕН ТВ.

Стрельба в МФЦ на Рязанском проспекте в Москве произошла 7 декабря. Стрелявшим оказался мужчина в возрасте 45 лет, его обезвредили и передали полицейским. Есть данные, что поводом для столь агрессивных действий посетителя стал его конфликт с сотрудником охраны центра, который попросил надеть защитную маску.