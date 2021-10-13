Пострадавшие в аварии с Эдвардом Билом требуют возмещения вреда. Видео от суда

Участники громкой аварии на Садовом кольце хотят взыскать в Эдварда Била деньги в качестве возмещения вреда. «360» вел прямую трансляцию от Люблинского районного суда Москвы.

Истцом к блогеру, устроившему серьезное ДТП на Садовом кольце в столице, выступила потерпевшая в аварии Екатерина Маничкина. Женщина планирует взыскать материальную компенсацию с Эдварда Била.

Цена иска сложилась в один миллион 617 тысяч рублей — это сумма ремонта Range Rover, поврежденного в результате ДТП, 6800 рублей на компенсацию медицинских расходов, 7500 рублей на эвакуацию разбитой машины, а также 62 500 рублей на судебные расходы. В качестве компенсации морального вреда истец просит взыскать с блогера 100 тысяч рублей.

Эдвард Бил стал виновником массового ДТП на Садовом кольце в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер, управлявший спорткаром Audi RS6, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова.

Суд вынес обвинительный приговор водителю, ограничив его свободу на два года.