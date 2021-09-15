Пострадавшие при крушении L-410 получили компенсации от властей Иркутской области

Материальную помощь в размере 3,7 миллиона рублей перечислили власти Иркутской области пострадавшим при крушении самолета L-410. Средства выделили из резервного фонда региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пострадавшие, чье состояние врачи оценили как тяжелое, получили по 500 тысяч рублей. Люди с травмами средней тяжести — по 250 тысяч рублей, с легкими травмами — по 100 тысяч рублей. Всего компенсации получили 12 человек. Средства поступили на банковские карты пострадавших.

«Семьям четырех погибших помощь перечислим в ближайшее время, подписываются необходимые документы», — заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Речь идет о суммах по одному миллиону рублей.

Самолет L-410 потерпел крушение недалеко от села Казачинское после вылета из Иркутска. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В авиакатастрофе погибли четыре человека, 12 попали в больницу.

Троих пострадавших на вертолете санитарной авиации доставили для лечения в областную больницу Иркутска. В областном лечебном учреждении остаются восемь пациентов. Одна из пострадавших отказалась от медицинской помощи.

После крушения самолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Основной версией случившегося считают ошибку пилота при выполнении маневра для посадки и отказ техники.