СК назвал отказ техники и ошибку экипажа основными версиями крушения самолета в Приангарье

Отказ техники и ошибка экипажа считаются основными версиями крушения самолета L-410 под Иркутском. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время следователи центрального аппарата и криминалисты СК РФ продолжают осмотр места происшествия.

Специалисты уже обнаружили два бортовых самописца самолета. В ближайшее время начнется расшифровка зафиксированных им данных. В аэропорту Иркутска следователи изъяли полетную документацию, образцы топлива и технических жидкостей.

В рамках расследования назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Также сотрудники СК продолжают допрашивать людей, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию L-410.

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэросервис» разбился вечером 12 сентября. Он вылетел из аэропорта Иркутска и направлялся в аэропорт села Казачинское. На его борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров.

Самолет рухнул в четырех километрах от места назначения. В это время был сильный туман. В результате происшествия пилот и трое пассажиров погибли, 12 человек доставили в больницу. Одну женщину уже выписали. Три человека находятся в реанимации.