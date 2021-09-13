Семьям погибших при крушении L-410 под Иркутском выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших в авиакатастрофе с L-410 получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель пресс-службы правительства Иркутской области.

«Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших — по одному миллиону рублей, пострадавших в тяжелом состоянии — по 500 тысяч рублей, в среднем — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что в связи с произошедшем он вынужден прерывает поездку по территориям. Он отправится к месту происшествия для координации работы. Глава региона в понедельник проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Самолет L-410 потерпел крушение в Иркутской области вечером 12 сентября. Он летел из Иркутска в поселок Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Одна женщина после медосмотра покинула больницу. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в реанимации. Их бортом санавиации доставят в Иркутск.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследованием обстоятельств случившегося займутся сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.