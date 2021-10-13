Пострадавшего в ДТП с участием Собчак водителя прооперируют

Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, столкнувшегося с Меrсеdеs, на котором ехала Ксения Собчак, прооперируют 13 октября в Краснодаре. Об этом РИА «Новости» сообщила родственница потерпевшего.

«Роберт в больнице в Краснодаре. Операция назначена на сегодня. Как станет лучше, думаю, он сам все расскажет», — рассказала журналистам девушка.

Лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из которых ехала Ксения Собчак, произошло 9 октября на трассе около Сочи. Водитель Собчак пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Во второй машине пассажиры сильно пострадали, погибла девушка. На водителя Mrecedes Олега Цоя завели уголовное дело — он полностью признал свою вину. Мужчину поместили под домашний арест и взяли с него подписку о невыезде.

Сама Ксения Собчак пообещала помочь как семье погибшей, так и водителю — с адвокатом.

«Точно будем со всеми пассажирами второй машины держать связь, и будет оказана поддержка. С водителем, с которым мы ехали, разумеется, мы тоже на связи», — заявил представитель телеведущей.