Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом вышла из комы

Женщина, пострадавшая в аварии с блогером Эдвардом Билом Мария Артемова, вышла из комы. Об этом «360» сообщил ее супруг.

«Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что все хорошо, и она завтра уже пойдет на работу, но все идет получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили», — подтвердил ее муж Константин.

ДТП с участием пранкера Эдварда Била произошло 1 апреля. Блогер сидел за рулем спорткара Audi и на огромной скорости вылетел на встречную полосу. Все произошло на Новинском бульваре в Москве. Автомобиль Била врезался в Volkswagen, за рулем которого сидела женщина. Блогер признал свою вину на заседании суда и заявил, что готов оказать помощь всем пострадавшим. Его не отправили в СИЗО — ждать суда пранкер будет дома. На его действия наложили ряд ограничений. В частности, ему запрещено пользоваться интернетом, а время прогулок на улице сокращено. Несколькими днями ранее на ногу ему надели электронный браслет.