Эдварда Била «заковали» в браслет. Видео

Электронный браслет надели на ногу блогеру Эдварду Билу, которого ограничили в передвижениях после резонансного ДТП в центре Москвы. В субботу суд запретил Билу определенные действия.

Видео с кадрами, снятыми на заседании суда, а также из квартиры Эдварда Била, где сотрудники ФСИН надели ему на ногу браслет, опубликовано на YouTube-канале блогера.

Авария с участием известного блогера произошла на Садовом кольце в Москве 1 апреля. Блогер, управлявший спорткаром Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Женщина, которая находилась за рулем, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Муж пострадавшей ранее рассказал «360», что его супруга находится в реанимации, но врачи отмечают в ее состоянии некоторые улучшения.

Бил раскаялся в содеянном и заявил о готовности оказать помощь пострадавшим. Суд 3 апреля решил не отправлять блогера в СИЗО. Билу запретили покидать жилище с 20:00 до 08:00, а также управлять автомобилем, пользоваться телефоном, интернетом и посещать массовые мероприятия.

Адвокат Тимур Маршани ранее сообщил «360», что в таком решении суда нет ничего необычного. Юрист пояснил, что это соразмерное наказание за преступление, связанное с нарушением ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.