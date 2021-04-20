Посол США в Москве подтвердил, что уедет ненадолго в Вашингтон

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что направляется в Вашингтон для консультаций. Ранее он отказывался от поездки. Дипломат намерен обсудить с коллегами состояние отношений между США и Россией.

«Думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией», — рассказал он ТАСС.

Обратно в Москву Салливан вернется в ближайшие недели — до встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошлой неделе сообщил, что Россия рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что посол все-таки поедет в Вашингтон, чтобы проведать семью и встретиться с членами новой администрации.

В четверг, 15 апреля, Америка ввела новые антироссийские санкции. Они касаются 32 человек и организаций. Более того, это затронуло покупки российских облигаций. Также из США выслали 10 российских дипломатов.