СМИ: американский посол Салливан все же уедет в США после отказа это делать

Посол США в России Джон Салливан все же уедет на некоторое время из Москвы, хотя поначалу отказывался от соответствующих рекомендаций МИД РФ. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Портал написал о том, что Салливан на этой неделе улетит в США, но вернется обратно в российскую столицу.

Представитель госдепартамента добавил, что Салливан «вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока».

«Он вернется в Москву в ближайшие недели», — подчеркнул дипломат.

Ранее собеседники издания заявили, что если Россия хочет, чтобы Салливан уехал из Москвы, «его придется заставить». Российское внешнеполитическое ведомство предложило ему отправиться на консультации в Вашингтон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что Россия рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». В МИД РФ объяснили, что послам США и России в Москве и Вашингтоне надо находиться в своих столицах для проведения консультаций и анализа ситуации.

Между тем, 15 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Они затронули 32 человек и организации. Также это коснулась покупки российских облигаций. Из США выслали десять российских дипломатов.