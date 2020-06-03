Посол опроверг участие России в беспорядках в США

Москва не причастна к беспорядкам, которые начались в США после убийства Джорджа Флойда. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«Очень горькая констатация факта, что даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьезными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстегиваем якобы то, что здесь происходит», — сказал Антонов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Посол подчеркнул, что информация о том, что за беспорядками стоит Россия, является неправдой.

Беспорядки в США начались после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Его доставили в больницу, где он умер в реанимации. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение.

После смерти Флойда четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в непредумышленном убийстве.

Протесты, в том числе агрессивные, продолжаются в Штатах уже неделю. Из-за этого в 40 крупных городах, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне, ввели комендантский час.

Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в интервью американскому телеканалу CNN сказала, что после смерти Флойда начались мирные протесты, в которых участвуют люди, борющиеся с неравенством. Но, кроме того, на улицах появились экстремисты. На основе собственного опыта Райс предположила, что за последними стоит Россия.