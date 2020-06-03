Американский военнослужащий в штате Миннесота, где идут протесты и беспорядки из-за убийства чернокожего Флойда Мейвезера, заболел COVID-19. Он служит в нацгвардии и вместе с коллегами работает на улицах для устранения беспорядков и мародерства.

Как пишет РИА «Новости», у девяти сослуживцев военного выявлены симптомы заболевания. Самого нацгвардейца отправили на карантин.

Волна протестов, не утихающая в США последние несколько дней, привела к актам насилия, грабежа и мародерства в крупнейших городах страны. Люди будто забыли, что США являются крупнейшим очагом распространения коронавируса в мире.

На сегодняшний день, по данным Университета Хопкинса, в Штатах выявлено 1 828 736 случаев заражения. Побит и рекорд смертности от заболевания — 106 046 погибших.

В ходе протестов и беспорядков люди сбиваются в группы, многие из участников не носят маски и другие средства защиты от вируса, что может привести к новым вспышкам COVID-19 в США.

В одном Нью-Йорке — столице коронавируса в США — за два месяца эпидемии было зафиксировано более 200 тысяч зараженных, погибло больше 20 тысяч пациентов. На улицах стояли холодильники с телами. Сегодня город, еще не оправившийся от эпидемии, крушат толпы мародеров.

Так выглядит сегодня карта заражений в США от Универститета Хопкинса: