В США не утихают протесты, вызванные убийством местной полицией афроамериканца. В беспорядки втянуты более 30 штатов. В некоторые города вошли подразделения Национальной гвардии. Есть раненые и даже погибшие. И все это в преддверии выборов президента. Как действия властей превратились в своеобразный пиар?

«Трамп сделал три вещи в течение этих протестов. Он вышел на улицу, держа в руках Библию. Он сделал это, чтобы впечатлить христиан и евангелистов, но при этом сам никогда не читал Библию. Затем он сказал, что хочет власти закона и порядка. Это слова, сказанные 37-м президентом Ричардом Никсоном в 1969 году во время протестов того же года. Также Трамп пообещал ввести армию в охваченные беспорядками города, не имея таких полномочий. Все это он говорит и делает, чтобы удовлетворить своих сторонников», — заявил в разговоре с «360» политолог Дэниел Уорнер.

Пи этом, по словам Уорнера, на беспорядки могут влиять сторонники правого крыла. Ведь есть две группы протестующих. Первая — это те, кто искренне выступает против расизма и ведет себя мирно. Вторая — те, кто просто грабит и бунтует. Часть людей из последней группы происходит как раз из правого крыла.

«Другими словами, они создают хаос, чтобы это выглядело плохо со стороны. Когда я протестовал в 60-е против Вьетнама, среди нас были те, кто говорил нам начать вести себя более жестко и агрессивно. Позже мы узнали, что эти люди работали с ФБР и ЦРУ», — добавил политолог.

Он заметил, что сейчас в некоторых местах ситуация вышла из-под контроля. Например, в Нью-Йорке полиция стала более агрессивной. Подобные протесты, по словам Уорнера, длятся неделю или две, а потом все возвращается на свои места.

Изменит ли это что-то на выборах? Сейчас сложно сказать. Но это определенно не помогает и не играет на руку Дональду Трампу. Точно так же, как и коронавирус ему уж точно не помог Дэниел Уорнер политолог.

Претендент на пост президента США Джо Байден, по мнению собеседника «360», пытается быть «эдаким объединителем». Он призывает работать вместе, сотрудничать как единая страна. Он же ранее выступал против расизма, однако этот политик не очень харизматичный, поэтому не очень впечатляет американцев.

«Есть надежда, что люди, выступающие на протестах, проголосуют за Байдена. Он позвонил семье убитого Флойда и даже собирается посетить похороны. Но главное даже не это, а то, что плох Трамп. Эта история с Библией была наиглупейшей. Он разозлился из-за разговоров людей о том, что спрятался в бункере, и в итоге вышел на улицу с этой Библией. Для этого пришлось даже прогонять людей из парка», — добавил Уорнер.

При этом собеседник «360» подчеркнул, что лично помнит протесты в Индианаполисе в 1967 году, когда Мартин Лютер Кинг был убит, Бобби Кеннеди поднялся на машину и произнес прекрасную речь, которая всех успокоила.

«Сейчас Байден не говорил ничего столь же выдающегося. И никто особенно не следует его словам», — заключил политолог.

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией.