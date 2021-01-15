Пособия, выплаты и компенсации могут повысить некоторым россиянам с 1 февраля

«Предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9 процента», — уточняется в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.​

Речь идет о гражданах, подвергшихся воздействию радиации, Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных кавалерах ордена Славы, ветеранах, инвалидах, а также имеющих детей и другие категорий льготников.

Ранее стало известно, что медработники психоневрологических интернатов, работники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками смогут выйти на пенсию досрочно. Это следует из приказа главы Минтруда России Антона Котякова.