Предприятиям разрешат выбирать форму документооборота

Российским компаниям дадут право выбирать, какой формат документооборота использовать, бумажный или электронный. Им не придется отказываться от традиционного способа, но хранить информацию о работниках в электронном виде гораздо проще. Для этого можно будет использовать портал «Работа в России».

Об этом газете «Известия» сообщили в Минтруде. Ведомство уже готовит законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части перехода на электронный кадровый документооборот)», который поддержат в профильном комитете Госдумы России и парламентских фракциях.

Документ будет внесен в парламент во время весенней сессии после тщательной проработки с социальными партнерами, работодателями и работниками.

Член комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП Алексей Перевозчиков предположил, что это очень нужный законопроект, который для работодателей будет экономически выгодным.

«В первую очередь это будет востребовано на больших предприятиях, но вряд ли это будет нужно мелкому бизнесу, например, какой-нибудь точке по изготовлению дубликатов ключей», — сообщил он.

Впрочем, новый закон будет выгоден и работникам.

«Электронный документооборот — это и возможность отделу кадров работать дистанционно. Он поддержит трансрегиональную активность компаний, когда работодатель одного субъекта сможет привлекать работников в регионах присутствия компании без необходимости очного взаимодействия и бумажного обмена документами», — сообщил Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Эксперты обнаружили в законопроекте о дистанционной работе изменения, которые невыгодны сотрудникам.