За комментариями бывшей приме Большого театра позвонила корреспондентка радиостанции «Говорит Москва». Анастасия заявила, что мужчины часто радуют красивыми жестами.

«У меня, моя хорошая, праздник каждый день, и я любима мужчинами, мне они праздник устраивают реально каждый день. С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым», — сказала Волочкова.

Она возмутилась, что журналистка написала ей с незнакомого номера. Балерина заявила, что девушка — «никто» и что она должна понимать разницу между ними. Волочкова считает, что женщины завидуют ее популярности у мужчин.

«Вы знаете, вы меня прямо даже заинтриговали. Я посмотрела на ваше изображение в аватарке вашей и теперь, конечно, все понимаю. Ну какие праздники такой женщине!» — добавила балерина.

На вопрос о том, знает ли она об опасности сухого льда, Анастасия ответила весьма пространно. По ее словам, сухой лед, белые розы и любовь — это опасное вещество для завистниц, «недолюбленных, страшных женщин».

«Все, что делают красиво мне мои мужчины, потрясающие, самые лучшие, самые сексуальные и самые крутые, потому что они все у меня. Потому что я такая женщина, достойная самых лучших мужчин. Вот поэтому это и есть для вас опасность», — заключила она.

Представители радиостанции заметили, что позже балерина удалила сообщения, отправленные корреспондентке. Однако они остались в архивах редакции.

В конце февраля сухой лед стал причиной смерти трех человек. Блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в сауне. Муж ей подарил на праздник 25 килограммов сухого льда. Компания высыпала его в бассейн и полезла туда купаться. Среди жертв оказался и супруг Диденко — Валентин. Теперь девушка осталась одна с двумя маленькими детьми.