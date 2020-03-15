    15 марта 2020, 13:36

    «Посмотрела вашу аватарку — какие вам праздники». Волочкова нахамила журналистке из-за вопроса о вечеринке с сухим льдом

    Наза Салех Захи

    Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась в центре скандала. Ей удалось эти сделать даже дважды за одни сутки. Сначала балерина выложила видео с вечеринки, где использовали сухой лед. Потом  — набросилась на журналистку, которая задала ей вопрос по этой теме.

    За комментариями бывшей приме Большого театра позвонила корреспондентка радиостанции «Говорит Москва». Анастасия заявила, что мужчины часто радуют красивыми жестами.

    «У меня, моя хорошая, праздник каждый день, и я любима мужчинами, мне они праздник устраивают реально каждый день. С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым», — сказала Волочкова.

    Она возмутилась, что журналистка написала ей с незнакомого номера. Балерина заявила, что девушка — «никто» и что она должна понимать разницу между ними. Волочкова считает, что женщины завидуют ее популярности у мужчин.

    «Вы знаете, вы меня прямо даже заинтриговали. Я посмотрела на ваше изображение в аватарке вашей и теперь, конечно, все понимаю. Ну какие праздники такой женщине!» — добавила балерина.

    На вопрос о том, знает ли она об опасности сухого льда, Анастасия ответила весьма пространно. По ее словам, сухой лед, белые розы и любовь — это опасное вещество для завистниц, «недолюбленных, страшных женщин».

    «Все, что делают красиво мне мои мужчины, потрясающие, самые лучшие, самые сексуальные и самые крутые, потому что они все у меня. Потому что я такая женщина, достойная самых лучших мужчин. Вот поэтому это и есть для вас опасность», — заключила она.

    Представители радиостанции заметили, что позже балерина удалила сообщения, отправленные корреспондентке. Однако они остались в архивах редакции.

    В конце февраля сухой лед стал причиной смерти трех человек. Блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в сауне. Муж ей подарил на праздник 25 килограммов сухого льда. Компания высыпала его в бассейн и полезла туда купаться. Среди жертв оказался и супруг Диденко — Валентин. Теперь девушка осталась одна с двумя маленькими детьми.