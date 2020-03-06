Блогер Диденко рассказала об «осознании» произошедшей трагедии

Блогер Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram, что «осознала» трагедию на своем дне рождения, в результате которой погибли три человека.

«Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, (то. — прим. ред.) сейчас я это осознала», — написала девушка, добавив, что не понимает, «как жить дальше». Заметку она опубликовала в своем аккаунте в Stories.

Диденко также рассказала, что «засыпает под таблетками» и долго прокручивает произошедшее у себя в голове.

Блогер обратилась к пользователям с просьбой не обсуждать ее сообщения, предложив «просто отписаться», если ее посты кого-то задевают.

В пятницу 28 февраля Екатерина Диденко вместе с супругом и друзьями отмечали ее 29-летие в одном из московских банных комплексов. Муж Екатерины, Валентин, придумал для нее необычный подарок. Он купил 60 килограммов сухого льда и бросил 25 из них в бассейн. Гости торжества снимали все на видео. Ребята решили, что прыгнуть в задымленную воду будет забавно и эффектно. После этого праздник быстро превратился в трагедию, которая унесла жизни трех человек. В числе погибших оказался муж именинницы Валентин, он погиб в реанимации в ночь на 29 февраля.

Спасатель Александр Гофштейн считает, что у тех, кто вдохнул углекислый газ, не было шансов выжить. Ведь для гибели достаточно сделать всего несколько полных вдохов.

Екатерина Диденко накануне похоронила мужа. Сейчас девушка остается в Москве, но о планах на будущее не может думать. О том, что сейчас происходит с Диденко, «360» сообщил знакомый с ситуацией источник.