Волочкову осудили за вечеринку с сухим льдом

На фоне клубящегося паром блюда официанты приплясывали с бенгальскими огоньками в руках. Видео набрало более 80 тысяч просмотров и множество негативных комментариев.

По их мнению, после трагедии, которая произошла 28 февраля на дне рождения блогера Екатерины Диденко, шутить такими вещами нельзя.

«Кошмар! Опять пропаганда сухого льда. Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?» — написала nemeckaya

«Видимо, билеты на предстоящий Концерт расходятся не очень, поэтому решили добавить немного пиара по-волочковски», — предположила svetaka41.

Некоторые пользователи отметили, что возможность комментировать посты открыта только под этим видео.

«И комменты открыла именно здесь. Хайп ловит. Противно», — подчеркнула larisa_dubovitskaya7

«Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео», — поддержала ее olga_bryukhanova_olga.

Из-за химической реакции, которая произошла в результате контакта сухого льда с водой, на дне рождения блогера Екатерины Диденко 28 февраля погибли три человека. В том числе, ее муж.