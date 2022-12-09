Общество 09 декабря 2022, 23:27 Пошлину на ввоз шампуней и зубной пасты из недружественных стран ввели в России Правительство РФ ввело пошлину в 35% на шампуни и зубные пасты из недружественных стран Pxhere

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Российское правительство ввело 35% пошлину на ввоз товаров личной гигиены и оружия из недружественных стран. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Пошлины установили до 31 декабря 2023 года.

«В отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»,— отметили в документе.

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Пошлины коснулись шампуней, средств для волос и для бритья, зубных паст, дезодорантов и моющих и чистящих средств. В список также попали гладкоствольное одноствольное оружие, спортивные, охотничьи винтовки, пистолеты, револьверы, устройства для залпа сигнальных ракет и пули для пневматического оружия.

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США ввели санкции против 15 членов ЦИК России, в том числе в отношении председателя комиссии Эллы Памфиловой. Власти Соединенных Штатов также решили ввести ограничения против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны.