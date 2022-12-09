Мир 09 декабря 2022, 18:39 США ввели санкции против Памфиловой и некоторых членов ЦИК России Минфин США объявил о санкции против главы ЦИК России Памфиловой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты ввели санкции против 15 членов Центральной приемной комиссии (ЦИК) России, в том числе в отношении председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Об этом сообщил американский Минфин.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) связало рестрикции с референдумом о вхождении новых территорий в состав России. ЦИК контролировал якобы фиктивные выборы, «которые изобиловали инцидентами явного принуждения и запугивания избирателей». В управлении отметили, что комиссия проводит федеральные и местные выборы в стране, которые в Штатах считают незаконными.

Реклама

«В течение многих лет ЦИК России рекламировал как чистые и прозрачные выборы в России, которые были пронизаны нарушениями и заслуживающими доверия обвинениями в том, что Кремль тщательно справился с результатами», — заявили в ведомстве.

Реклама

Под санкции попали Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь комиссии Наталия Бударина. Всего в списке 15 человек. В управлении добавили, что Памфилова и Левичев ранее уже подпадали под санкции Канады, Евросоюза, Швейцарии и Великобритании.

Британские власти наложили рестрикции на олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора.