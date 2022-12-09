Мир 09 декабря 2022, 21:45 США захотели ввести санкции против ВКС России США анонсировали санкции против ВКС России в связи с «закупкой иранских беспилотников» РИА «Новости»

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Американские власти решили ввести санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Рестрикции свзяаны с «закупкой иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщил ТАСС.

В пятницу, 9 декабря, Кирби отметил, что в этот день Штаты объявляют о санкциях против трех организаций из России, «которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников».

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«В число попавших под санкции входят ВКС РФ <…> и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ», — заявил представитель Белого дома в ходе брифинга.

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Какая организация стала третьей из числа попавших под санкции, Кирби уточнять не стал.

США, по его словам, будут обсуждать «партнерство в сфере обороны» России и Ирана со своими союзниками.

Евросоюз нашел вескую причину для конфискации активов олигархов из России. Ее решено проводить, используя уголовные обвинения об обходе санкций.