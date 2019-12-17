Пора пробить «стеклянный потолок». России нужно 170 лет на достижение равноправия женщин и мужчин

Телеведущая и депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что проблема неравноправия полов в России действительно существует.

И это не виртуальная проблема, а вполне количественно измеримая: на преодоление неравенства женщин и мужчин в экономике нам может понадобиться 170 лет Оксана Пушкина.

Пушкина пояснила, то речь идет о целом блоке проблем, которые необходимо решить. В их числе — «стеклянный потолок», традиционно женские и традиционно низкооплачиваемые области занятости, а также открытые проявления дискриминации, которые создают крайне недоброжелательную атмосферу и на работе, и дома, и в обществе в целом.

Сотрудница авиадвигателестроительного предприятия ММП имени В. В. Чернышева работает в одном из цехов завода. Источник фото: РИА «Новости»

Она отметила, что, несмотря на законодательное равенство между мужчинами и женщинами, на деле все происходит совершенно иначе. Самый распространенный пример — разница в зарплатах. По словам Пушкиной, российские женщины в среднем получают почти на треть меньше, чем мужчины, которые занимают те же должности.

«Проблема усугубляется, когда дело доходит до премирования: премий женщины получают в два раза меньше, чем мужчины! Можно ли сказать, что мы меньше работаем или менее квалифицированы? Нет. Наоборот: работающие женщины в целом образованнее мужчин и больше привязаны к своему рабочему месту, а экономические показатели в компаниях с превалирующим мужским штатом хуже, чем в со смешанным или женским», — подчеркнула депутат.

Еще один яркий пример неравноправия между противоположными полами заключается в том структуре женской занятости. По данным Росстата, самые высокие заработные платы в России получают те, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых. Однако в этой области женщины составляют всего лишь 1\5 работников. И наоборот — подавляющее большинство сотрудников на низкооплачиваемых должностях, которые требуют колоссального эмоционального труда и самоотдачи составляют женщины. Речь идет о сферах здравоохранения и образования.

Сотрудница на линии общей сборки во время открытия завода Haier в Набережных Челнах. Источник фото: РИА «Новости»

А маленькие зарплаты сегодня — это маленькие пенсии в будущем. Учитывая стабильный перекос в сторону женщин на вершине демографической пирамиды, это значит, что у нищей старости было и есть женское лицо Оксана Пушкина

Пушкина подчеркнула, что в России сейчас работающие женщины защищены недостаточно — несмотря на достигнутый прогресс в образовании женщин и охране материнства. Она отметила, что планирует продвигать законодательные решения перечисленных проблем.