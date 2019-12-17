Женщине слова не давали

Аналитики Всемирного экономического форума опустили Россию на 81-е место в рейтинге равных возможностей для мужчин и женщин. Особенно они отметили низкий уровень политической вовлеченности у последних. «360» поговорил с женщинами-политиками и активистками, чтобы узнать, существует ли на самом деле «стеклянный потолок», или проблема внутри каждого отдельного человека.

Неравные возможности

В 2019 году Россия опустилась с 75-го на 81-е место в Global Gender Gap Index Всемирного экономического форума (ВЭФ), расположившись между Сальвадором и Эфиопией. Рейтинг показывает имеющиеся в 153 странах мира гендерные разрывы в четырех областях: образовании, медицина и продолжительность жизни, экономика и карьера и политическая вовлеченность.

При этом, если оценивать только образование, то страна стала 24-й, по состоянию здоровья — 27-й. Как отмечают эксперты Давоса, в среднем россиянки образованнее мужчин и живут дольше. По неравенству в экономике Россия занимает 32-е место. Неравенство в зарплатах в России составляет 29,4%, в доходах — 42,1%.

Хуже всего ситуация обстоит с политической вовлеченностью. Здесь Россия всего лишь 122-я. Доля женщин среди министров — 12,9%, депутатов — 15,8% (112-е место). Последние 50 лет страна управлялась исключительно мужчинами.

Источник фото: Минобороны

В топ-10 стран с равноправием попали Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Пятерку худших составили Йемен, Ирак, Пакистан, Сирия и Иран. Украина на 69-м места, США — на 51-м, Великобритания — на 21-м, Франция — на 15-м.

Реальные женщины в политике

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева с результатами рейтинга не согласилась, заявив, что в России мужчины и женщины равны.

«Знаете что? Мы первое место занимаем в равенстве, и пусть не болтают там! Никарагуа и всякую ерунду… Первое место. У нас абсолютное равенство мужчин и женщин! И не надо придумывать всякую ерунду!» — подчеркнула депутат.

В беседе с «360» депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что и женщины и мужчины в России имеют возможности, но, к ее сожалению, не во всех отраслях их равенство 50 на 50. С другой стороны, есть сферы, где женщин больше, например, образование. В некоторых отраслях экономики женщин меньше на руководящих постах, но много на различных финансовых позициях.

«Может быть, просто необъективная статистика, в плане, как ее считали. Не совсем соглашусь, что мы на 81-м месте — это абсолютная неправда. Но что не на первом, я думаю, тоже. Есть нюансы, которыми нам еще нужно заниматься», — добавила Журова.

Депутаты поздравляют женщин с 8 Марта. Источник фото: РИА «Новости»

В то же время депутат заметила, что далеко не все женщины хотят идти в политику, так что перекос в количестве может произойти и из-за этого. Она заметила, у некоторых стран внедрено квотирование, когда за женщинами закрепляется определенное количество мест. Россия пошла по пути равенства, предоставив женщинам право избираться на тех же условиях, что и мужчины.

Есть и другой вопрос: насколько женщин волнуют именно карьерные перспективы, а не несправедливости при распределении зарплат и премий. Журова заявила, что в правительстве знают о такой проблеме и ведут работу.

«Женщинам хотелось бы получать такую же зарплату, как и у мужчин, за ту же выполненную работу. Перекос здесь как раз есть. Мужчины могут получать больше. Поэтому женщинам зачастую обидно», — сказала Журова.

Стеклянный потолок

Феминистка Ольга Липовская со словами Татьяны Плетневой не согласилась. Так, например, в семье принято считать, что женщина должна нести на себе всю нагрузку материнства и хозяйства. В РПЦ выступают против закона о домашнем насилии, считая, что муж-хозяин вправе поучать жену.

На политических позициях женщины занимают очень мало места, если сравнивать с развитыми Скандинавией и рядом стран Западной Европы. Но самое главное — отношение в обществе. Большинство мужчин до сих пор не ставят под сомнение преимущество и главенство мужчины над женщиной Ольга Липовская.

Изменения в сторону равноправия происходят только через осознание этого обществом. А пока женщины детородного возраста будут иметь меньше шансов на рынке труда. Они раньше уходят на пенсию, в то время как многие мужчины продолжают работать даже достигая возрастного порога.

Феминистка Леда Гарина мнение Плетневой тоже не разделила. Она выразила сожаление, что есть политики, не разбирающиеся в гендерной повестке. Даже той, что официально публикуют Росстат, МВД и другие структуры, а также международные исследования.

«Существует такое явление, как „стеклянный потолок“ (невидимый барьер — прим. ред.). Оно есть [для женщин] во всех сферах, кроме, к сожалению, порнографии и проституции. Это единственные места, где женщины получают больше, чем мужчины. Во всех остальных сферах продвижение женщин по службе ограничено», — добавила Гарина.