Депутат Госдумы уверен, что в России мужчины и женщины абсолютно равны

Так депутат прокомментировала рейтинг Global Gender Gap Index. Всемирный экономический форум публикует статистику с 2006 года. В этом году Россия по общему показателю опустилась на 81 место, уступив Никарагуа и Руанде.

Тамара Петнева с такой позицией в рейтинге категорически не согласна.

«Знаете что? Мы первое место занимаем в равенстве, и пусть не болтают там! Никарагуа и всякую ерунду… Первое место. У нас абсолютное равенство мужчин и женщин! И не надо придумывать всякую ерунду!», — заявила Плетнева.

Согласно рейтингу Global Gender Gap Index, в первую десятку вошли: Исландия (87,7%), Норвегия (84,2%), Финляндия (83,2%), Швеция (82%), Никарагуа (80,4%), Новая Зеландия (79,9%), Ирландия (79,8%), Испания (79,5%), Руанда (79,1%) и Германия (78,7%).