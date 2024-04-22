22 апреля 2024, 13:48
«Пора прикрутить эту горелку». Зачем нужно повышение ставок ипотеки
Эксперт по недвижимости Радченко: пора увеличить ставку семейной ипотеки в РФ
В России необходимо поднять ставку по семейной ипотеке, чтобы заемщики покупали жилье для себя, а не последующей продажи. Об этом «360» заявила эксперт по недвижимости Ирина Радченко.
Таким образом она отреагировала на информацию о вероятном повышении до 12% ставок по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет уже летом 2024 года.
Реклама
«Положительно отношусь к этой инициативе. Давно было пора прикрутить эту горелку, которую раскочегарили четыре года назад во время пандемии. Она увеличила стоимость недвижимости в два раза, в нее закладывают миллиарды рублей в бюджете», — сказала эксперт по недвижимости.
При этом Радченко выразила мнение, что решение по увеличению ставок является крайне запоздалым.
«Семьи с детьми нужно поддерживать, но не таким образом, как это делалось. Мое предложение: оставить ипотеку 6% для семей с детьми, но на квартиры как минимум 70 квадратных метров. Чтобы люди действительно покупали жилье, чтобы растить детей, а не для последующей продажи подороже», — объяснила она.
Собеседница «360» напомнила, что меры ЦБ уже способствуют снижению спроса на ипотеку. Среди них — ужесточение параметров проверки качества заемщиков.
Ранее россиянам перечислили оставшиеся льготные программы для покупки жилья.
Недвижимость
Ипотека
Реклама
Реклама