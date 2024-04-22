Эксклюзив 22 апреля 2024, 13:48 «Пора прикрутить эту горелку». Зачем нужно повышение ставок ипотеки Эксперт по недвижимости Радченко: пора увеличить ставку семейной ипотеки в РФ РИА «Новости»

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В России необходимо поднять ставку по семейной ипотеке, чтобы заемщики покупали жилье для себя, а не последующей продажи. Об этом «360» заявила эксперт по недвижимости Ирина Радченко.

Таким образом она отреагировала на информацию о вероятном повышении до 12% ставок по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет уже летом 2024 года.

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«Положительно отношусь к этой инициативе. Давно было пора прикрутить эту горелку, которую раскочегарили четыре года назад во время пандемии. Она увеличила стоимость недвижимости в два раза, в нее закладывают миллиарды рублей в бюджете», — сказала эксперт по недвижимости.

При этом Радченко выразила мнение, что решение по увеличению ставок является крайне запоздалым.

«Семьи с детьми нужно поддерживать, но не таким образом, как это делалось. Мое предложение: оставить ипотеку 6% для семей с детьми, но на квартиры как минимум 70 квадратных метров. Чтобы люди действительно покупали жилье, чтобы растить детей, а не для последующей продажи подороже», — объяснила она.

Собеседница «360» напомнила, что меры ЦБ уже способствуют снижению спроса на ипотеку. Среди них — ужесточение параметров проверки качества заемщиков.

Ранее россиянам перечислили оставшиеся льготные программы для покупки жилья.