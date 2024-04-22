Власть 22 апреля 2024, 03:48 Стало известно о возможном повышении ставки по семейной ипотеке «Известия»: в правительстве обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке Freepik

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Летом 2024 года в России могут повысить ставку по льготной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Министерству финансов России.

«Ставка по семейной ипотеке после 1 июля может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», — сказано в публикации.

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По информации журналистов, это один из вариантов развития государственной программы. Такие меры отсекут заемщиков, которые покупают жилье в качестве инвестиции. При этом поднятие ставки может привести к снижению доли субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.

Ранее руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов заявил, что после завершения программы IT-ипотеки жилье в РФ упадет в цене до 10%. Однако крупные компании, которые имеют запас прочности, не станут страдать от снижения цен.