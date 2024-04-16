Эксклюзив 16 апреля 2024, 13:19 «Нужно поспешить». Россиянам перечислили оставшиеся льготные программы для покупки жилья Брокер Ракута посоветовал россиянам покупать вторичное жилье Roman Denisov/Global Look Press

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В Минфине России поддержали завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил, какие льготные программы еще доступны желающим приобрести жилье.

Какие программы продолжают работать

У россиян есть еще три месяца, чтобы воспользоваться «госпрограммой-2020» — ее также называют кредитной ипотекой. По этой программе можно купить квартиру или построить дом. Также действует семейная ипотека, которую продлили до 2030 года.

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«Естественно, все зависит от задачи клиента. <…> После сворачивания IT-ипотеки и господдержки у нас по факту остается не так много программ, но одна из самых распространенных, которая будет у нас работать, — это Арктическая ипотека и Дальневосточная. Вот как раз-таки в этих регионах в ближайший год ожидается всплеск рынка недвижимости ввиду того, что ставка на ипотеку 2% и есть возможность приобрести вторичное жилье, то есть готовое от физлица, и жилье от застройщика», — подчеркнул Ракута.

Будет действовать и сельская ипотека, но для ее получения установили достаточно жесткие условия.

Идут переговоры о введении точечных льготных программ, например ипотеки для учителей.

«У нас есть такое предложение в рамках, наверное, Дальневосточной ипотеки, которое будет распространено именно на конкретную категорию заемщиков: учителя, возможно, работники военно-промышленного комплекса и участники СВО», — рассказал Дмитрий Ракута.

В целом позиция Центробанка заключается в том, что льготные ипотеки не бесконечны, они требуют постоянного вливания финансовых средств.

У нас уже не раз ряд программ были приостановлены из-за того, что банки просто выбирали лимиты. Последний раз у нас Сбербанк выбрал сверхлимит — 110%, пришлось срочно опять изыскивать средства для того, чтобы можно было компенсировать и программы опять могли работать. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

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Рекомендации для покупателей

Если есть желание купить квартиру в новостройке, то это стоит сделать до 1 июля, то есть до окончания ряда льготных программ.

«Если есть возможность приобретения вторичного жилья, то я бы рассматривал как раз вторичку. Сейчас очень много квартир, которые продаются ниже рынка ввиду того, что ставки на вторичку высокие. Многие продавцы делают действительно хорошие скидки, дисконты, они могут достигать 30-40% в зависимости от срочности сделки», — объяснил Ракута.

В ближайшей перспективе в России скорректируют программу строительства жилья, поэтому тем, кто хочет дом или дачу, тоже следует поторопиться.

«Введут эскроу-счета, как по квартирам. И соответственно, строительство дома станет дороже. Чем сложнее у нас будет схема стройки, тем дороже будут подрядные компании, потому что они не сразу будут получать деньги. Земля станет подороже, и так далее. Поэтому, кому нужно, лучше поспешить», — заключил специалист.

Спикер ГД Вячеслав Володин ранее заявил, что вопрос доступности кредитов на покупку жилья для заемщиков требует дальнейшего обсуждения. Это необходимо, чтобы человек не попадал в кабалу, когда берет ипотеку.