Поправки к Конституции начнут действовать после подведения итогов ЦИК

Поправки к Конституции России начнут действовать после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования. Ранее Владимир Путин не раз говорил, что изменения главного закона страны вступят в силу только в том случае, если жители их поддержат.

О том, когда начнут действовать поправки к Конституции, рассказал РИА «Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

После подведения официальных итогов ЦИК поправки вступают в силу и подлежат немедленной публикации Андрей Клишас.

Клишас уточнил, что для включения принятых поправок в текст главного закона страны необходимо издание указа президента Владимира Путина. Когда именно глава государства издаст этот указ, собеседник не уточнил.

Однако он подчеркнул, что этот документ и станет той самой подписью, о которой ранее говорил Путин, — президент обещал, что утвердит поправки к главному закону страны только в случае их одобрения россиянами на всероссийском голосовании.

Ранее ЦИК огласил предварительные результаты голосования после обработки 100% протоколов. По их данным, явка на голосование составила 67,97%. За поправки высказались 77,92% россиян, против — 21,27%.