ЦИК огласил предварительные итоги голосования по поправкам. Онлайн-трансляция

Россияне проголосовали по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже обработал 100% бюллетеней и готов огласить предварительные итоги голосования. «360» ведет онлайн-трансляцию заседания Центризбиркома.

По данным ЦИК, явка на голосовании составила 67,97%. За поправки высказались 77,92% россиян, против — 21,27%.

В Туве и Чечне жители голосовали активнее, чем в других регионах. В них также наибольший процент тех, кто поддержал изменения.