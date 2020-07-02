ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции

Избиркомы обработали все 100% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции. Изменения одобрили 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

Самыми активными участниками всероссийского голосования стали жители Тувы и Чечни. Эти же регионы являются лидерами по числу голосов за.

Россиянам предлагалось проголосовать по вопросу, одобряют ли они изменения в Конституции. Можно было ответить только «да» или «нет», таким образом проголосовав по всему пакету поправок.

В двух регионах голосование проходило в том числе в электронном формате. Сделать свой выбор онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области, обладающие постоянной регистрацией в этих регионах. В ходе электронного голосования за поправки выступили 62,33% москвичей, против — 37,67%. В Нижегородской области из проголосовавших онлайн за — 59,69%, против — 40,31%.

Поправки к Конституции разрабатывала специальная рабочая группа исходя из предложений президента, депутатов и сенаторов, профессиональных сообществ. После их приняли в Госдуме, а Конституционный суд признал законными.

В то же время поправки не могли вступить в силу, пока их не одобрят на всероссийском голосовании граждане РФ.