В основном законе страны не было никаких пунктов, связанных с нерушимостью границ и невозможностью отторжения наших территорий. Хотя это «должно быть», заявил глава государства.

«Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы», — отметил Путин.

В Конституции прописаны и «другие вещи, связанные с нашим суверенитетом», добавил глава государства.

«С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решения судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации», — пояснил Путин.

Поправки были утверждены в ходе общероссийского голосования, проходившего с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. Поправки одобрили 77,92% граждан, против высказались 21,27%.

Изменения в основном законе страны официально вступили в силу 4 июля. Текст Конституции России с внесенными в нее поправками опубликован на официальном портале правовой информации.